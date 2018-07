Rosberg comemora sétima pole do ano e evolução em treino

Mais do que a 7ª pole position do ano - e a quarta consecutiva -, Nico Rosberg comemorou neste sábado a boa evolução demonstrada por sua Mercedes ao longo do treino classificatório. O alemão creditou o crescimento ao trabalho em conjunto com sua equipe durante a sessão que definiu o grid de largada do GP da Bélgica de Fórmula 1.

Rosberg começou o treino atrás do inglês Lewis Hamilton, seu maior rival na briga pelo título, mas volta após volta passou a ganhar centésimos que o deixaram em boa situação no Q3. Mais concentrado, bateu o companheiro de equipe e faturou a pole com o melhor tempo da sessão final.

"Foi uma grande performance hoje. E eu tenho que agradecer à equipe por todo o trabalho. Meus engenheiros me ajudaram a encontrar o melhor acerto, me dando todas as oportunidades de mudança durante a classificação. O carro foi ficando cada vez melhor no final", comemorou o líder do campeonato.

O acerto final deu ainda mais confiança ao piloto alemão em busca de mais uma vitória na temporada. Se vencer no Circuito de Spa-Francorchamps, abrirá grande vantagem sobre Hamilton. No momento, apenas 11 pontos separam os dois companheiros de Mercedes.

"Espero ter uma boa largada e uma corrida limpa amanhã, como tivemos em Budapeste. No final, o que importa mesmo é o resultado no domingo. Estou muito confiante porque contamos com um carro fantástico", declarou.

Hamilton, por sua vez, não se abalou ao ser superado por Rosberg no fim do treino. O inglês acredita que terá vantagem em sair do segundo posto, por causa das características do traçado. "Não estou decepcionado. Se você analisar os últimos anos, o segundo posto é o melhor aqui. Ano passado comecei na pole e fui ultrapassado por Sebastian [Vettel] logo na primeira reta. Acho que nesta pista você tem mais oportunidades", comentou o inglês.