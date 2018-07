Rosberg comemora vitória com sorte e prega trabalho forte

O piloto alemão da Mercedes, Nico Rosberg, mostrava toda a sua felicidade após a vitória no GP de Mônaco deste domingo, que caiu em seu colo após um erro da equipe no pit stop de seu companheiro, o líder do campeonato, o britânico Lewis Hamilton. O alemão conquistou sua terceira vitória consecutiva no principado, igualando Ayrton Senna, Alain Prost e Graham Hill. A felicidade de Rosberg não poderia ser maior na coletiva após a prova.

"Estou muito feliz, mas sei que tive muita sorte e vou aproveitar ao máximo. Lewis também merecia, mas as corridas são assim", disse o alemão, que era o segundo colocado e tinha poucas chances de vencer a prova, até que uma batida forte de Max Verstappen obrigou a entrada do safety car e a Mercedes chamou o companheiro Lewis Hamilton aos boxes de forma equivocada.

"Realmente não tenho ideia de porque ele (Hamilton) foi chamado e eu não. Dentro do carro não sei como as decisões foram tomadas. Mas depois da relargada foi muito difícil porque os pneus estavam desgastados", revelou o vice-líder do Mundial na coletiva. Com a vitória, Rosberg diminuiu para apenas dez pontos a vantagem do rival Hamilton(126 a 116) no Mundial de Pilotos.

Sobre a sequência do campeonato, Rosberg sabe que a vitória em Mônaco foi um lance de sorte e que ele precisa trabalhar mais forte para brigar pelo título deste ano na Fórmula 1

"Sabemos que tive sorte hoje (domingo). Vou curtir o momento agora, mas tenho de trabalhar forte porque Lewis (Hamilton)foi mais forte neste fim de semana. Portanto, preciso trabalhar ainda mais forte para o próximo fim de semana de corrida, com certeza", completou Rosberg.

Após o ocorrido com Hamilton, a Mercedes não demorou para se retratar pelo erro de estratégia com o atual campeão mundial. "A todos os nossos fãs decepcionados: sentimos a dor de vocês. Nós erramos hoje. Vamos ficar mais fortes com isso", publicou a equipe no Twitter.

VETTEL TAMBÉM COMEMORA MUITO SEGUNDO LUGAR

O tetracampeão mundial Sebastian Vettel também festejou bastante o segundo lugar em Mônaco neste domingo. O piloto alemão também ressaltou o trabalho competente da equipe Ferrari nos boxes e em Maranello, na sede da escuderia. "Quero agradecer o pessoal em Maranello, o motor estava forte e muito bom nas retas, tanto que ficamos seguros na frente. Em várias áreas, temos de trabalhar porque queremos mais. Precisamos manter os pés no chão, sabendo aonde queremos chegar", analisou o alemão. "Estou muito feliz, foi uma grande corrida e a equipe deu 100%. No Canadá, o layout da pista é totalmente diferente, mas tentaremos ser competitivos lá também", completou o piloto da Ferrari.