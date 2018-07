Rosberg dá o troco em Hamilton e é o mais rápido no 2º treino livre

O inglês Lewis Hamilton, já tricampeão da Fórmula 1 de forma antecipada, terá problemas para ganhar pela primeira vez na carreira o GP do Brasil. O seu grande obstáculo será mesmo o companheiro de Mercedes, o alemão Nico Rosberg, que deu o troco em relação à atividade da manhã e liderou com folga o segundo treino livre na tarde desta sexta-feira no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Vencedor da corrida brasileira no último ano e muito perto de garantir, mais uma vez, o vice-campeonato da Fórmula 1, Rosberg marcou a sua melhor volta com o tempo de 1min12s385, 0s458 à frente de Hamilton (1min12s843), que ficou com a segunda colocação. Mais cedo, pela manhã, a ordem tinha sido a inversa, com o inglês na frente do alemão.

Quem também manteve o bom desempenho na pista de Interlagos, que teve uma leve garoa durante parte da atividade - nada que atrapalhasse os pilotos -, foram os carros da Ferrari. O alemão Sebastian Vettel, na luta contra Rosberg pelo vice-campeonato, foi o terceiro com 1min13s345 e o finlandês Kimi Raikkonen ficou com o quarto melhor tempo (1min13s500).

O Top 10 deste segundo treino livre do GP do Brasil foi completado por equipes diversas. O quinto foi o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull; o sexto foi o finlandês Valtteri Bottas, da Williams; o sétimo foi o francês Romain Grosjean, da Lotus; o oitavo foi o alemão Nico Hulkenberg, da Force India; o nono foi o russo Daniil Kvyat, da Red Bull; e o 10.º foi o brasileiro Felipe Massa, da Williams.

Massa, aliás, teve um desempenho melhor que na primeira sessão, mas a sua Williams sofreu com a falta de aderência. O brasileiro fez seu melhor tempo em 1min13s870, contra 1min15s469 da manhã (17.º lugar). Já Felipe Nasr também evoluiu e terminou em 13.º com 1min14s134.

Quem deu vexame em Interlagos foi o espanhol Fernando Alonso, comprovando a péssima fase da McLaren na temporada. Ainda na primeira metade do treino, o carro do bicampeão mundial teve problemas no motor na reta oposta de Interlagos e, ao jogar óleo na pista, provocou a única bandeira vermelha desta sexta-feira. Após alguns minutos para limpeza e retirada do monoposto, a atividade foi reiniciada.

Neste sábado, a partir das 11 horas (de Brasília), acontece o terceiro treino livre. Um pouco mais tarde, às 14 horas, será a vez da definição do grid de largada. A prova, a penúltima da temporada de 2015 da Fórmula, também começará às 14h de domingo).