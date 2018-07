Rosberg dá troco em Hamilton e termina dia de treinos na frente

Poucas horas depois de ter sido superado por Lewis Hamilton no primeiro treino preparatório para o GP de Abu Dabi, Nico Rosberg deu o troco no seu companheiro de Mercedes ao fechar o dia na frente na segunda sessão livre da prova deste domingo, no Circuito de Yas Marina, onde a temporada de 2015 da Fórmula 1 será encerrada.

Vencedor do GP do Brasil, há menos de duas semanas, em Interlagos, o piloto alemão cravou 1min41s983 para garantir a ponta, enquanto o inglês, que assegurou o tricampeonato mundial com bastante antecipação, ficou com a segunda colocação ao cronometrar 1min42s121 na sua melhor volta.

Assim, a Mercedes manteve o seu domínio na pista árabe, onde espera fechar o ano com mais uma vitória para coroar a sua superioridade. E surpreendeu o fato de que o terceiro piloto mais rápido deste segundo treino livre em Abu Dabi foi o mexicano Sergio Pérez, da Force India, que mesmo assim ainda foi quase meio segundo mais lento do que Hamilton ao marcar 1min42s610.

Pérez acabou superando por pouco o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, que garantiu a quarta posição ao fazer a sua melhor volta neste segundo treino livre em 1min42s647. O alemão Sebastian Vettel, por sua vez, foi o melhor da Ferrari nesta última sessão do dia ao cravar 1min42s717 e assegurar o quinto lugar.

O russo Daniil Kvyat (Red Bull), o finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari), o alemão Nico Hülkenberg (Force India), o espanhol Fernando Alonso (McLaren) e o venezuelano Pastor Maldonado (Lotus) fecharam, nesta ordem, o grupo dos dez primeiros colocados deste segundo treino livre.

A fase da McLaren é tão ruim que o nono lugar de Alonso foi surpreendente, sendo que a tradicional equipe inglesa hoje só é melhor do que a Marussia no Mundial de Construtores da Fórmula 1. Companheiro do espanhol do time, o inglês Jenson Button ficou somente em 16º lugar neste último treino.

BRASILEIROS

Também em baixa neste final de temporada, o brasileiro Felipe Massa ficou apenas em 12º lugar nesta segunda parte do dia em Abu Dabi e desta vez foi superado pelo seu companheiro de Williams, o finlandês Valtteri Bottas, o 11º.

Felipe Nasr, por sua vez, conquistou a modesta 17ª colocação com sua Sauber, depois de ter sido o 15º no primeiro treino do dia. Massa, por sua vez, também caiu duas posições em relação à sessão anterior, na qual foi o décimo colocado.

O treino de classificação que definirá o grid de largada está marcado para começar às 11 horas (de Brasília) deste sábado. No mesmo horário, a prova final desta temporada terá a sua largada no domingo.