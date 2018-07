Rosberg defende Mercedes e luta por grande resultado

O alemão Nico Rosberg não esconde a decepção que teve no GP de Cingapura, quando precisou largar dos boxes, abandonou a prova logo no começo e ainda perdeu a liderança do Mundial de Pilotos para o inglês Lewis Hamilton. Assim, mesmo na semana do GP do Japão, ele recordou aquele fim de semana, avaliou ter vivido o seu pior momento na temporada. Agora, porém, espera reagir na prova japonesa, no próximo domingo, no circuito de Suzuka.

"Eu disse naquele momento que o domingo em Cingapura foi provavelmente o momento mais difícil do meu ano até agora e, olhando para trás, eu ainda acho que é verdade. Ter a chance de um grande resultado retirado antes mesmo de chegar ao grid é difícil de engolir e, é claro, foram muitos pontos perdidos na batalha pelo campeonato", disse.