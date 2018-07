Rosberg é o mais veloz e faz melhor tempo do dia de treinos livres no México Depois de um "susto" na primeira sessão de treinos livres para o GP do México, a Mercedes recuperou a hegemonia na segunda parte da atividade desta sexta-feira. Não foi com o campeão Lewis Hamilton, mas sim com o alemão Nico Rosberg, que andou bem mais rápido e terminou com o melhor tempo do dia.