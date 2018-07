Rosberg elogia Mercedes e comemora vitória em casa

Nico Rosberg vive mesmo grande momento em sua vida. Ainda celebrando seu casamento e a vitória da seleção da Alemanha na Copa do Mundo, ambos na semana passada, o piloto alemão ganhou mais motivos para comemorar neste domingo. Ele venceu mais uma na temporada da Fórmula 1 e, desta vez, com o carro alemão da Mercedes e na sua própria terra.

"Mas que grande dia! Tantos acontecimentos na minha vida nesta semana! Eu vim para cá pensando na vitória e tudo funcionou perfeitamente. Minha ''Flecha de Prata'' estava tão dominante, agradeço ao time pelo carro fantástico", disse o piloto após vencer o GP da Alemanha, no Circuito de Hockenheim.

Rosberg venceu neste domingo de ponta a ponta sem ser ameaçado. Seu maior rival, o companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, largou em 20.º por conta de problemas no carro. E os carros da Williams não chegaram a se tornar uma ameaça. Valtteri Bottas não alcançou seu ritmo e o brasileiro Felipe Massa bateu na primeira curva e deixou a prova mais cedo.

Apesar da boa vitória, com grande vantagem sobre os rivais, Rosberg revelou preocupação com a parte final da corrida. "Eu fiz uma estratégia de duas paradas, o que foi difícil de sustentar porque no fim os pneus estavam quase todos desgastados", afirmou, aliviado. "Mas já estou ansioso para correr na Hungria".

Com seu quarto triunfo no ano, Rosberg ampliou a vantagem na primeira colocação geral. Soma agora 190 pontos, 14 à frente de Hamilton. O australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, é o terceiro colocado, com 106. A corrida em Budapeste será disputada já no próximo domingo.