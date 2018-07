Rosberg escapa de punição e celebra 2ª vitória do ano Nico Rosberg comemorou duas vezes a vitória no GP da Inglaterra neste domingo. O alemão festejou pela primeira vez ao cruzar a linha de chegada na frente dos demais, em Silverstone. E também ao receber a notícia de que não seria punido pelos comissários da prova horas depois de levantar o troféu no pódio.