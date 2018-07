Rosberg exalta pneus após liderança em teste

"Parece que os pneus estão mais próximos em termos de performance, com os pneus traseiros também parecendo um pouco mais fortes. A Pirelli tem feito um bom trabalho até agora", declarou, minimizando o tempo no teste de hoje, já que não correu com o modelo que será utilizado nesta temporada.

"Não podemos comparar os tempos de nossas voltas com os de outras equipes, mas foi interessante aprender ainda mais com nosso carro de 2011. Agora, estou muito ansioso para os dois testes em Barcelona com o nosso novo modelo", afirmou, citando os testes que começarão no próximo dia 21, na cidade catalã.

Outro que saiu satisfeito com o resultado nesta quinta-feira foi o atual campeão mundial, Sebastian Vettel. O alemão pilotou pela primeira vez o RB8, modelo da Red Bull para esta temporada, e conseguiu a terceira colocação, com 1min19s297, atrás de Romain Grosjean, da Lotus.

"Foram dois meses desde que estivemos no carro, então é necessário umas duas voltas para voltar ao ritmo, mas o carro esta bom e como esperávamos", declarou. "Há uma certa perda de tração por causa das mudanças de regulamento, mas me acostumei rápido e então comecei a explorar a sensação do novo carro. Por enquanto estamos felizes, tivemos alguns problemas, mas que são normais quando o carro é novo", completou.