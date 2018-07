Rosberg festeja vantagem no topo e supera marca do pai Vencedor do GP da Áustria neste domingo, Nico Rosberg voltou a exibir força pela Mercedes. Depois de largar da terceira posição no circuito de Spielberg, o piloto alemão deixou para trás a dupla da Williams formada por Felipe Massa e Valtteri Bottas, que dividiram a primeira fila do grid, e no fim da prova ainda suportou com certa tranquilidade a pressão exercida por Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe, que terminou em segundo lugar.