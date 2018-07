Rosberg lamenta erro no final e minimiza provocação de Hamilton A sete voltas do fim, Nico Rosberg liderava com tranquilidade o GP dos Estados Unidos e adiava a festa do título do companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton. No entanto, o alemão deslizou fora da pista na curva 2, e deixou o caminho aberto para o tricampeonato do inglês.