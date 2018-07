Rosberg lidera 1.º dia de testes da F1 em Barcelona

Raikkonen chegou a ter um problema na caixa de câmbio do seu carro, fato que lhe permitiu dar apenas 14 voltas na pista pela manhã, período no qual ficou apenas em oitavo lugar entre os 11 pilotos que foram para a pista. Porém, depois que o imprevisto foi solucionado pela equipe, o alemão conseguiu andar muito rápido à tarde para terminar o dia na frente.

Já a terceira colocação ficou com Fernando Alonso. O espanhol, que ficou fora da primeira semana de testes do ano, em Jerez de la Frontera, entre os dias 5 e 8 de fevereiro, andou pela primeira vez com o novo carro da Ferrari e assegurou o posto nos minutos finais do treino da tarde.

Alonso cronometrou 1min22s952 e superou por pouco o tricampeão mundial Sebastian Vettel, que havia sido o mais rápido pela manhã, antes de marcar 1min22s965 e fechar o dia na quarta posição. Já o espanhol repetiu duas vezes a terceira posição, sendo que na primeira parte dos treinos os dois pilotos utilizaram pneus duros, antes dos mesmos serem substituídos pelos compostos médios da Pirelli à tarde. Raikkonen, por sua vez, foi o segundo mais veloz nas duas partes do dia.

O piloto espanhol da Ferrari foi o único piloto a dar mais de 100 voltas na pista de Barcelona nesta terça, completando 110 ao total com o modelo F138. Pela manhã, ele foi o terceiro mais rápido e já mostrou força nos primeiros trabalhos no circuito da Catalunha, depois de o brasileiro Felipe Massa, seu companheiro de equipe, ter sido o piloto mais veloz da semana de testes em Jerez.

A quinta posição desta terça ficou com o venezuelano Pastor Maldonado, que estreou o novo carro da Williams, o FW35, apresentado apenas nesta terça-feira pela equipe inglesa - a escuderia usou o carro do ano passado nos treinos em Jerez e foi a última do grid da F1 a exibir o seu novo modelo para 2013.

Já o mexicano Sergio Pérez conquistou um discreto sétimo lugar com a sua McLaren, superando apenas o escocês Paul di Resta, o seu compatriota Esteban Gutierrez, da Sauber, o inglês Max Chilton, da Marussia, e o francês Charles Pic, da Caterham, que completaram, nesta ordem, o grupo dos últimos colocados.

Pérez acabou ficando atrás também do australiano Daniel Ricciardo, da Toro Rosso, o sexto colocado ao cravar 1min23s733, contra 1min24s124 do novo piloto titular da McLaren.

Os testes em Barcelona seguirão nesta quarta-feira e irão até sexta no circuito da Catalunha. A primeira prova do Mundial deste ano está marcada para o dia 17 de março, em Melbourne, palco do GP da Austrália.

Confira a classificação do primeiro dia de testes em Barcelona:

1.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min22s616

2.º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min22s623

3.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min22s952

4.º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min22s965

5.º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min23s733

6.º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min23s884

7.º Sergio Pérez (MEX/McLaren), 1min24s124

8.º Paul Di Resta (ESC/Force India), 1min24s144

9.º Esteban Gutierrez (MEX/Sauber), 1min25s124

10.º Max Chilton (ING/Marussia), 1min26s747

11.º Charles Pic (FRA/Caterham), 1min27s534