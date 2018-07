Rosberg lidera 1º treino na Áustria e Massa fica em 4º

O brasileiro Felipe Massa, por sua vez, começou bem os trabalhos de pista na Áustria, que retorna ao calendário da F1 após 11 anos. Um dos poucos do atual grid da categoria a já ter andado neste circuito, o piloto da Williams ficou na quarta posição ao cronometrar 1min11s756.

Massa também foi superado pelo espanhol Fernando Alonso, outro que já disputou o GP da Áustria em sua carreira e que nesta sexta-feira marcou 1min11s606 para garantir o terceiro lugar com a sua Ferrari.

Jenson Button, da McLaren, conquistou o quinto lugar nesta primeira sessão livre ao cravar 1min11s839. O inglês também foi outro que reencontrou a pista austríaca, depois de ter sido quarto colocado da última edição da prova, em 2003, então andando pela extinta equipe BAR.

O mexicano Sergio Pérez (Force India), o alemão Nico Hülkenberg (Force India), o finlandês Valtteri Bottas (Williams), o dinamarquês Kevin Magnussen (McLaren) e o francês Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) completaram, nesta ordem, o grupo dos dez primeiros colocados deste primeiro treino na Áustria.

Logo atrás deste grupo, o finlandês Kimi Raikkonen foi o 11º com sua Ferrari. O seu desempenho foi discreto, até pelo fato de que é outro que já conhecia a pista austríaca. Porém, mesmo assim ele conseguiu ser melhor do que a dupla da Red Bull formada por Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel. Vencedor da última etapa do Mundial, no Canadá, o australiano ficou em 13º lugar, enquanto o alemão foi apenas o 15º, sendo que chegou a protagonizar uma rodada espetacular em uma das curvas do circuito, no qual por duas vezes deu um giro de 360º com seu carro na curva 9.

O segundo treino livre do GP da Austrália está marcado para começar às 9 horas (de Brasília) desta sexta-feira. O treino de classificação para o grid, neste sábado, e a corrida, no domingo, serão iniciados no mesmo horário.