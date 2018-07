Rosberg lidera de novo e termina o dia em 1º lugar em Interlagos

O alemão Nico Rosberg terminou o primeiro dia de atividades do GP do Brasil, a penúltima etapa da temporada 2014 da Fórmula 1, à frente do inglês Lewis Hamilton, seu adversário na luta pelo título mundial. Após liderar o treino livre inicial no Autódromo de Interlagos na liderança, Rosberg manteve o ritmo na segunda atividade para fechar a sexta-feira como o piloto mais rápido no circuito de São Paulo.

Assim como havia acontecido no primeiro treino livre, a Mercedes voltou a dominar a atividade da tarde, com mais uma "dobradinha" de Rosberg e Hamilton. Assim, eles apenas repetiram o domínio que vem sendo constante desde o início do campeonato, o que os deixa como únicos candidatos ao título do Mundial de Pilotos.

Embalado por cinco vitórias consecutivas, Hamilton lidera o campeonato com 24 pontos de vantagem para o Rosberg. Assim, mesmo que o campeão da Fórmula 1 em 2014 só possa ser conhecido no GP de Abu Dabi, que fechará a temporada no dia 23 de novembro, o GP do Brasil será importante para essa definição.

Em desvantagem na classificação, Rosberg sabe que uma vitória em Interlagos é fundamental para as suas pretensões. E o alemão deu o primeiro passo para alcançá-las ao liderar os dois treinos livres desta sexta-feira. Na segunda sessão, ele registrou a volta mais rápida do dia ao marcar o tempo de 1min12s123.

Ele acabou sendo seguido por Hamilton, que foi aproximadamente 0s2 mais lento do que seu companheiro na Mercedes e ficou na segunda colocação ao fazer a sua melhor volta em 1min12s336. Realizando uma temporada ruim, o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, surpreendeu ao ser o terceiro mais rápido, com 1min12s696.

O australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, foi o quarto colocado, sendo o último piloto a registrar uma volta em menos 1min13 - 1min12s956. O finlandês Valtteri Bottas, que ficou de fora do primeiro treino livre em Interlagos, sendo substituído pelo brasileiro Felipe Nasr na Williams, terminou na quinta posição, com 1min13s035.

Dessa forma, ele ficou à frente de Felipe Massa, com uma vantagem de 0s064. O brasileiro da Williams terminou o dia na sexta colocação, com o tempo de 1min13s099. Já o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, ficou em sétimo lugar, com o tempo de 1min13s122.

O dia, porém, não foi bom para o espanhol. A Ferrari de Alonso chegou a ter um princípio de fogo, rapidamente controlado, com a atuação do próprio espanhol, que utilizou um extintor para debelar as chamas. A situação, no entanto, atrapalhará o restante do fim de semana de Alonso, pois ele deve precisar trocar o motor, o que provocará a perda de dez posições no grid de largada do GP do Brasil.

O russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, terminou a segunda atividade na oitava colocação, à frente do alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, e do dinamarquês Kevin Magnussen, da McLaren, que completaram a lista dos dez primeiros colocados. Já o inglês Jenson Button, com problemas na sua McLaren, terminou apenas em 16º lugar.

O segundo treino livre para o GP do Brasil teve três bandeiras vermelhas, uma delas provocadas por Alonso. A primeira delas aconteceu em razão de um problema com a Toro Rosso do francês Jean-Éric Vergne, que ficou parada na pista. Já o outro incidente que provocou a terceira bandeira vermelha do segundo treino livre do fim de semana em São Paulo foi com a Sauber do mexicano Esteban Gutierrez.

Os pilotos da Fórmula 1 voltam a acelerar em Interlagos neste sábado, para quando estão previstos o terceiro treino livre, às 11 horas, e a sessão de classificação, às 14 horas. O GP do Brasil será disputado no domingo, com largada prevista para as 14 horas.