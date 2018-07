Rosberg lidera dobradinha no 1º treino na Alemanha

Na sua melhor volta, Rosberg registrou o tempo de 1min19s131. Assim, foi apenas 0s065 mais rápido do que o inglês Lewis Hamilton, que marcou 1min19s196 para garantir a segunda colocação do primeiro treino livre. O espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, foi o terceiro mais rápido, 0s227 atrás de Hamilton, com o tempo de 1min19s423.

O australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, terminou o treino na quarta colocação, seguido pelo inglês Jenson Button, da McLaren, pelo alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, e pelo dinamarquês Kevin Magnusssen, da McLaren. O finlandês Kimi Raikkonen teve problemas com a sua Ferrari no início da atividade, mas mesmo assim foi o oitavo mais rápido do dia.

O russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, e o alemão Adrian Sutil, da Sauber, completaram o Top 10. Já o brasileiro Felipe Massa ficou somente em 11º lugar, com a marca de 1min20s542. Assim, ele ficou à frente da escocesa Susie Wolff, piloto de testes da Williams, que participou da atividade e garantiu o 15º lugar, sendo apenas 0s227 mais lenta do que o brasileiro.

Após a disputa de nove etapas, o Mundial de Pilotos é liderado por Rosberg com 165 pontos, quatro a mais do que Hamilton. O segundo treino livre do GP da Alemanha será disputado ainda nesta sexta-feira, às 9 horas (de Brasília). O horário é o mesmo do treino de classificação no sábado e da corrida no domingo.