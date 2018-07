Rosberg lidera e Nasr é 4º em teste da F1 no Bahrein A primeira semana de testes coletivos no Bahrein da pré-temporada da Fórmula 1 terminou com a Mercedes na frente. Neste sábado, o alemão Nico Rosberg liderou o último dia de atividade no circuito de Sakahir, que também ficou marcado pela estreia do brasileiro Felipe Nasr como piloto reserva da Williams, o quarto mais rápido do sábado, e a repetição dos problemas com a Red Bull.