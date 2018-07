Rosberg lidera testes da F1 em Barcelona e Massa é o 8º

Rosberg marcou 1min24s374, sendo mais rápido até do que tinha sido no treino classificatório do GP espanhol. No sábado, ele registrou 1min24s681 para buscar a pole position. No domingo, venceu a corrida de ponta a ponta, sem sofrer qualquer ameaça do companheiro Lewis Hamilton, que não foi escalado para os testes - na quarta, o alemão Pascal Wehrlein pilotará pela Mercedes no segundo e último dia desta bateria em Barcelona.

Rosberg também dominou a sessão ao emplacar o maior número de voltas. Foram 146 ao todo, o que deve municiar a Mercedes com dados preciosos para a sequência da temporada. O piloto que mais se aproximou deste número foi o francês Pierre Gasly, que testou pela Toro Rosso e marcou 131 voltas.

O domínio do alemão da Mercedes podia ser comprovado pela grande vantagem imposta sobre o segundo mais rápido do dia. O sueco Marcus Ericsson, companheiro de Felipe Nasr na Sauber, não conseguiu passar do 1min26s624, em 98 voltas. Ele foi seguido do italiano Raffaele Marciello, piloto de testes da Ferrari e atual competidor da GP2, com 1min26s648.

Marciello foi mais veloz que dois titulares da atual temporada da Fórmula 1. O russo Daniil Kvyat obteve o quarto lugar do teste, com 1min26s904, com a Red Bull. O venezuelano Pastor Maldonado, da Lotus, anotou 1min27s338.

Na sequência, vieram os estreantes Nick Yelloly, da Force India, e Gasly, da Toro Rosso. O britânico foi o sexto mais veloz do dia, com 1min27s396, seguido de perto pelo francês, com 1min27s639.

Felipe Massa e o britânico Oliver Turvey, pilotando pela McLaren, fecharam a tabela dos tempos desta terça. O brasileiro foi quem menos completou voltas no traçado: apenas 54. Também não empolgou no seu tempo. Marcou 1min27s911, mais de três segundos e meio acima do tempo do líder Rosberg. Ao completar 21 giros, o piloto teve o motor da sua Williams trocado, já visando a participação de Alex Lynn no teste de quarta.

Oliver Turvey fechou na nona e última colocação, com 1min28s542, mostrando que a McLaren ainda tem bom caminho a percorrer antes de reduzir a diferença para as principais equipes da temporada.