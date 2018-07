Rosberg lidera último treino livre e Massa faz terceiro tempo

O alemão Nico Rosberg foi soberano nos treinos livres de preparação para o GP do Brasil. Depois de liderar as duas atividades da sexta-feira no Autódromo de Interlagos, o piloto da Mercedes também foi o mais rápido no terceiro treino livre, realizado neste sábado e que antecede a sessão de classificação.

Rosberg garantiu a primeira colocação da atividade ao registrar o tempo de 1min10s446. E além de garantir a liderança do terceiro treino livre, o alemão da Mercedes fez uma das melhores voltas da história do GP do Brasil em Interlagos, mais rápida até mesmo que o da pole position de Rubens Barrichello na prova de 2004, quando o brasileiro estava na Ferrari e garantiu o primeiro lugar do grid de largada com a marca de 1min10s646.

O tempo de volta de Rosberg mostra que a pista ficou mais rápida com o novo asfalto. E ele também foi facilitado pela temperatura mais amena neste sábado - a pista registrou 32ºC durante o terceiro treino livre -, o que provocou uma degradação bem menor dos pneus.

Após a chuva forte que caiu em São Paulo na madrugada, o terceiro treino livre do GP do Brasil foi realizado com a pista seca e sob temperatura amena. E, diante desse cenário, o domínio que a Mercedes vem impondo desde o começo da temporada 2014 da Fórmula 1 se repetiu.

Assim como aconteceu nos dois treinos livres anteriores, Rosberg se deu melhor na disputa interna com Lewis Hamilton e terminou a atividade na primeira colocação, em mais uma dobradinha da Mercedes, com o inglês garantindo o segundo lugar ao marcar o tempo de 1min10s560.

Embalado por cinco vitórias consecutivas, Hamilton lidera o campeonato com 24 pontos de vantagem para Rosberg. Assim, mesmo que o campeão da Fórmula 1 em 2014 só possa ser conhecido no GP de Abu Dabi, que fechará a temporada no dia 23 de novembro, o GP do Brasil será importante para essa definição.

Em desvantagem na classificação, Rosberg sabe que uma vitória em Interlagos é fundamental para as suas pretensões. E ele demonstrou nos três treinos livres do GP do Brasil que pode conseguir diminuir a vantagem de Hamilton visando a prova final do campeonato.

O brasileiro Felipe Massa apresentou bom ritmo durante o terceiro treino livre, aumentando as esperanças de que ele possa conquistar uma boa posição de largada. O piloto da Williams, inclusive, liderou parte da atividade, mas precisou se contentar com o terceiro lugar, assegurado com o tempo de 1min10s875, registrado na melhor das suas 21 voltas.

Massa, aliás, foi o último piloto a registrar uma volta em menos de 1min11 no terceiro treino livre do GP do Brasil. E ele foi seguido pelo finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe na Williams, que ficou na quarta colocação com 1min11s054.

O australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, foi o quinto mais rápido, com 1min11s188. O inglês Jenson Button, da McLaren, terminou em sexto lugar, à frente dos pilotos da Ferrari, o finlandês Kimi Raikkonen e o espanhol Fernando Alonso. O dinamarquês Kevin Magnussen, da McLaren, e o russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, completaram as dez primeira colocações da atividade. Enquanto isso, o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, foi apenas o 11º colocado.

Os pilotos da Fórmula 1 voltam a acelerar em Interlagos às 14 horas deste sábado, quando vai ser realizada a sessão de classificação. O GP do Brasil será disputado no domingo, com largada prevista também para as 14 horas.