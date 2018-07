Rosberg minimiza disputa com Hamilton no último GP: 'É como qualquer outra prova'

O título da temporada 2016 da Fórmula 1 ficou para a última prova. Nico Rosberg e Lewis Hamilton farão uma disputa direta pela conquista no GP de Abu Dhabi, que acontecerá no próximo domingo. É a chance para o alemão, que lidera a tabela, faturar seu primeiro título na categoria, mas ele faz questão de tirar o peso da corrida decisiva: "É como qualquer outra prova".

"No Brasil, após a corrida, eu estava brincando que deveria continuar pensando em uma corrida de cada vez. Mas quanto mais penso nisso, mais eu acho que não é absurdo como parece. Eu tenho que tratar esta corrida como uma outra prova qualquer. Nada neste esporte é fácil, então não será diferente e eu ainda tenho que ir lá para conseguir um bom resultado", declarou.

Rosberg perdeu a chance de faturar o título com antecedência no GP do Brasil, no último dia 13. Na ocasião, viu seu colega e rival Hamilton vencer a prova, mas terminou na segunda colocação, que lhe dá ótimas possibilidades para a última etapa. Se o alemão ficar entre os três primeiros, garantirá a conquista independentemente do resultado do inglês.

"Obviamente, o resultado no Brasil não era o que eu esperava. Mas o Lewis fez um grande trabalho e o segundo lugar não foi um desastre no fim. Eu estou ansioso para Abu Dhabi. É uma ótima sensação estar na batalha pelo campeonato mundial com o Lewis pelo terceiro ano seguido. Vou dar tudo no fim da temporada por uma vitória", garantiu.

Nas últimas duas temporadas, Rosberg viu Hamilton levar a melhor. Agora, com o favoritismo do seu lado, não esconde a ansiedade pela disputa final. "Quanto mais perto fica, mais eu fico empolgado. Vai ser uma grande batalha e espero que os torcedores tenham um grande show no fim do ano."