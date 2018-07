Rosberg minimiza pole e diz que corrida nos EUA serve de alerta

Nico Rosberg segue impecável no GP do Brasil de Fórmula 1. O alemão, vice-líder do campeonato, dominou a classificação deste sábado após ser o mais rápido nos três treinos livres da etapa. Mas ainda não está satisfeito. O piloto da Mercedes precisa da vitória neste domingo para reduzir a vantagem do companheiro de equipe rival Lewis Hamilton e ampliar as suas chances de título na última etapa do ano, em Abu Dabi.

"Só será um trabalho perfeito se der resultado amanhã (domingo)", declarou Rosberg, ao ser questionado sobre seu rendimento perfeito até agora, no fim de semana em Interlagos. "Até agora estamos indo bem e estou no melhor lugar possível da largada. Mas tenho que fazer acontecer, ao contrário do que aconteceu em Austin".

No GP dos Estados Unidos, na semana passada, o alemão surpreendeu Hamilton ao cravar a pole position. Mas decepcionou na corrida. Sem conseguir acompanhar o inglês, trocou a ousadia pela cautela e ofereceu pouca resistência. Como resultado, o companheiro ganhou a prova, aumentou a confiança e abriu 24 pontos de frente no Mundial de Pilotos.

Rosberg, contudo, garante que aprendeu a lição nos Estados Unidos e projeta uma atitude diferente na corrida brasileira. "Sei que preciso melhorar depois de Austin. Não encontrei meu ritmo naquela corrida, estou ciente disso. E estou confiante de que posso melhorar para amanhã (domingo)".

Para surpreender Hamilton, o alemão revelou que deu um passo à frente ao simular neste sábado as prováveis condições da corrida de domingo. "Agora estou em uma situação diferente. Percorri trechos mais longos nesta manhã, já pensando as condições de amanhã", afirmou, indicando preocupação com o eventual mau tempo.

De acordo com a previsão de tempo, a temperatura máxima no domingo será de 22 graus Celsius, com mínima de 14 e grande chance de chuva. A precipitação também era esperada para este sábado, justamente no horário do treino, mas acabou não se confirmando.