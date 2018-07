Rosberg prevê GP comovente na Hungria após morte de Bianchi

"Os pilotos acabaram de mostrar seu respeito ao Jules [no enterro, na terça] e se despediram dele. Ele era um piloto muito talentoso e uma cara muito legal. Meus pensamentos nestes dias estão com sua família e seus amigos mais próximos", declarou Rosberg, atua vice-líder do campeonato.

Para o alemão, as lembranças de Bianchi devem ofuscar até os resultados do fim de semana. "Todo mundo vai compartilhar os meus sentimentos no paddock nesta semana. Mas temos que correr e correr forte por Jules, como ele mesmo gostaria de estar fazendo", afirmou Rosberg.

Apesar das homenagens a Bianchi, a corrida em Budapeste tem importância estratégica para os pilotos porque será a última antes do recesso de verão na Europa. Depois da prova na Hungria, o campeonato será retomado somente no dia 23 de agosto, com a corrida na Bélgica, no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps.

"É a última corrida antes do recesso e todos querem algo positivo para levar para as ''férias''", disse Rosberg, que tenta obter melhor resultado do que o obtido em 2014 - foi o quarto colocado. "A corrida aqui no ano passado não foi a ideal para mim. Este circuito é difícil para o piloto. É estreito, com muitas curvas e geralmente é muito quente aqui. Será um bom desafio", projetou.