Rosberg quer 'recompensar' Mercedes vencendo no domingo

Líder da temporada na Fórmula 1 e vencedor de quatro das dez etapas disputadas até agora, incluindo no último domingo, na Alemanha, Nico Rosberg não tem do que reclamar em 2014. Ele mesmo sabe disso e faz questão de exaltar o trabalho da Mercedes quando pode. Por isso, espera conquistar mais um triunfo neste fim de semana, no GP da Hungria, para recompensar a equipe antes da pausa de quase um mês no calendário.

"Já tivemos grandes festas após a corrida no domingo à noite na Hungria, já que é a última antes da pausa para o verão (europeu). Espero que possamos dar a todo mundo nas fábricas e aqui no circuito alguma coisa para brindar realmente, como uma recompensa por todo o trabalho duro deles antes das férias", declarou.

Depois da prova na Hungria, a Fórmula 1 só volta no dia 24 de agosto, com o GP da Bélgica. Mas na cabeça de Rosberg ainda está a vitória em Hockenheim, no último domingo, especial para ele por ter sido em casa.

"Foi uma sensação fantástica conseguir a vitória em casa para mim e para a Mercedes em Hockenheim. Esta corrida e a de Mônaco são as que eu realmente quero vencer, então eu entrei no fim de semana esperando um bom resultado e funcionou perfeitamente. Meu carro estava tão dominante e eu tenho que agradecer à equipe pelo carro fantástico", disse.