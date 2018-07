Rosberg sobra na pista molhada e lidera 1º treino livre do GP dos EUA Na pista molhada do Circuito das Américas, em Austin, o alemão Nico Rosberg sobrou no primeiro treino livre do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, nesta sexta-feira. O piloto da Mercedes ofuscou o companheiro de Mercedes, o inglês Lewis Hamilton, ao abrir quase dois segundos de vantagem sobre o líder do campeonato, que pode se sagrar tricampeão já nesta etapa. O brasileiro Felipe Massa foi o 11º mais veloz desta sessão de abertura.