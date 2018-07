Rosberg surpreende e fatura pole do GP do Bahrein e Massa é quarto

SAKHIR - O alemão Nico Rosberg faturou neste sábado a pole position do GP do Bahrein, no circuito de Sakhir, que receberá neste domingo a quarta etapa da temporada 2013 da Fórmula 1. Na sua melhor volta, o piloto da Mercedes registrou o tempo de 1min32s330 para garantir a primeira colocação no grid de largada. Já o brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, largará do quarto lugar.

A pole position deste sábado é a segunda da carreira de Rosberg, que no ano passado largou da primeira colocação no GP da China. Além disso, é a segunda corrida seguida em que a Mercedes fatura o primeiro lugar no grid - na semana passada, no GP da China, o inglês Lewis Hamilton conquistou a pole.

Após desempenho discreto nos treinos livres, Rosberg garantiu a pole e terá a companhia do alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, na primeira fila. O líder do Mundial de Pilotos e atual tricampeão garantiu a segunda posição ao marcar 1min32s584 nos instantes finais da terceira parte do treino de classificação.

Os pilotos da Ferrari vão compor a segunda fila do grid de largada do GP do Bahrein. O espanhol Fernando Alonso, que vem embalado pela vitória no GP da China e liderou dois dos três treinos livres no circuito de Sakhir, cometeu um erro na sua última volta e conquistou o terceiro lugar com o tempo de 1min32s667.

Já Massa foi apenas o sexto mais rápido da terceira fase do treino de classificação, quando optou pelo uso de pneus duros, ao marcar 1min33s207. O brasileiro, porém, vai largar da quarta colocação, favorecido pelas punições impostas ao australiano Mark Webber, da Reed Bull, que perdeu três posições por acidente do GP da China, e ao inglês Lewis Hamilton, que perdeu cinco por trocar o câmbio.

O escocês Paul di Resta, da Force India, vai largar da quinta colocação, à frente do alemão Adrian Sutil, seu companheiro de equipe. O finlandês Kimi Raikkonen, que foi o mais rápido na sexta-feira, no Sakhir, garantiu o oitavo lugar no grid do GP do Bahrein.

O piloto da Lotus está entre os penalizados Webber, da Red Bull, que vai largar da sétima posição, e de Hamilton, da Mercedes, que iniciará a prova no circuito de Sakhir do nono lugar. Já o inglês Jenson Button, da McLaren, nem registrou voltas na fase final do treino e vai largar o GP do Bahrein da 10ª colocação.

Na primeira parte do treino de classificação, liderada por Alonso, foram eliminados Pastor Maldonado, Esteban Gutierrez, Charles Pic, Jules Bianchi, Giedo van der Garde e Max Chilton. Gutierrez, aliás, vai largar em último após perder cinco posições no grid de largada por causa de uma punição recebida após provocar um acidente no GP da China.

Já a segunda fase da sessão, em que Vettel foi o mais rápido, não avançaram o francês Romain Grosjean, o mexicano Sergio Pérez, da McLaren, que largará apenas do 12º lugar, além do australiano Daniel Ricciardo, do alemão Nico Hulkenberg, do finlandês Valtteri Bottas e do francês Jéan-Eric Vergne.

O GP do Bahrein será disputado neste domingo a partir das 9 horas (de Brasília). Confira como ficou o grid de largada:

1º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min32s330

2º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min32s584

3º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min32s667

4º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min33s207

5º Paul Di Resta (ESC/Force India), 1min33s235

6º Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min33s246

7º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min33s078

8º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min33s327

9º Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min32s762

10º Jenson Button (ING/McLaren), sem tempo no Q3

11º Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min33s762

12. Sergio Perez (MEX/McLaren), 1min33s914

13º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min33s974

14º Nico Huelkenberg (ALE/Sauber), 1min33s976

15º Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min34s105

16º Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min34s284

17º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min34s425

18º Charles Pic (FRA/Caterham), 1min35s283

19º Jules Bianchi (FRA/Marussia), 1min36s178

20º Giedo van der Garde (HOL/Caterham), 1min36s304

21º Max Chilton (ING/Marussia), 1min36s476

22º Esteban Gutierrez (MEX/Sauber), 1min34s730