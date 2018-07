Rosberg vê carros da Ferrari 'muito fortes' na Áustria

Líder do primeiro treino do dia, o alemão Nico Rosberg foi surpreendido na segunda sessão livre no circuito de Spielberg, na Áustria, ao ser superado pelo seu compatriota Sebastian Vettel. O piloto da Ferrari fechou o dia na frente e impressionou o rival da Mercedes.

"No geral foi um dia de treino decente para mim. É um desafio acertar em cheio o setup nesta pista, mas me senti confortável no carro. Os carros vermelhos estão muito fortes aqui. Eles tiveram um ritmo impressionante, tanto com muito combustível quanto com pouco. Eles são nossos adversários mais próximos, eu acho, mas nesta pista curta as voltas são rápidas e todos os carros ficam próximos", analisou.

Tendo em vista o cenário de equilíbrio, Rosberg está prevendo um treino complicado de classificação para o grid de largada, neste sábado, quando a luta pela pole começará às 9 horas (de Brasília). "Definitivamente vamos precisar trabalhar duro para encontrar mais alguns décimos amanhã", destacou.

Lewis Hamilton, por sua vez, fechou os treinos livres desta sexta apenas na quinta posição, depois de ter sido o segundo colocado na primeira parte do dia. O piloto inglês, porém, minimizou a importância do fato e se conformou com o desempenho proporcionado pela sua Mercedes. "Foi um início OK - não o melhor, e não o pior também", disse o líder do Mundial e atual campeão da F1, enfatizando também que "no geral o carro foi bem" e que a equipe "definitivamente fez melhorias do primeiro para o segundo treino".

Hamilton acredita que "não há muita coisa para mudar" no acerto de sua Mercedes, assim como viu a equipe de Maranello forte na luta pela pole no sábado e pela vitória no domingo. "Eu não vi os dados (do treino), mas Ferrari me pareceu rápida e está definitivamente mais perto aqui (da Mercedes) do que em outros circuitos. Estamos sempre cientes da ameaça de nossos rivais e nós levamos a sério todas as corridas."