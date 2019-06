Rossi assume ponta na largada e vence etapa de Road America da Indy

O norte-americano Alexander Rossi conquistou uma vitória dominante na etapa de Road America, a décima das 17 previstas para a temporada 2019 da Fórmula Indy. Neste domingo, o piloto da Andretti Autosport assumiu a liderança na primeira curva da volta inicial no circuito misto de Elkhart Lake e não correu mais riscos de perder a dianteira.

Rossi liderou 54 das 55 voltas da corrida, sendo que a única em que não esteve na liderança foi a que realizou o seu pit stop. Ele terminou a prova com 28 segundos de vantagem para o australiano Will Power, da Penske, o segundo colocado. E o norte-americano Josef Newgarden, também da Penske, completou a prova na terceira posição.

O norte-americano Graham Rahal, da RLL, foi o quarto colocado, com o neozelandês Scott Dixon, da Ganassi, em quinto, à frente do sueco Felix Rosenqvist, seu companheiro de equipe. O canadense James Hinchcliffe, da SPM, ficou em sétimo, e o norte-americano Colton Herta, que havia faturado a pole no sábado, mas perdeu a ponta logo na primeira curva, terminou na oitava posição com o seu carro da Harding.

A relação dos dez primeiros colocados da etapa de Road America ainda teve o francês Simon Pagenaud, da Penske, em nono, e o japonês Takuma Sato, da RLL, em décimo. Os brasileiros da Foyt tiveram desempenho ruim, com Matheus Leist em 20º, enquanto Tony Kanaan foi o 21º colocado.

Esta foi a segunda vitória de Rossi em 2019 - a outra foi em Long Beach -, sendo a sétima da sua carreira. O norte-americano tem três segundos lugares e ocupa a vice-liderança do campeonato com 395 pontos, atrás de Newgarden, com 402. Pagenaud é o terceiro, com 341.

A próxima corrida da Indy será em 14 de julho, quando será disputada a etapa de Toronto, no Canadá.