Rossi deixa de ser piloto da Caterham na F1 e na GP2

"Não estarei mais correndo pela Caterham a partir de hoje", afirmou Rossi, que havia se juntado ao time baseado em Leafield em 2011, antes de trabalhar pela equipe na World Series, na GP2 e na F1, na qual participou de alguns testes e de treinos livres em finais de semana de corrida.

Apesar de ter tomado esta decisão, o piloto dos Estados Unidos garantiu que seguirá brigando para conquistar um posto em uma equipe da categoria máxima do automobilismo. "Meu objetivo é estar na F1 e agregar valor ao esporte. Estou otimista em relação aos meus próximos passos. Temos uma grande oportunidade de crescimento do esporte nos Estados Unidos e acredito que esse timing é perfeito. Estou muito feliz em ver uma entrada norte-americana na F1, a Haas Formula, com planos de se juntar ao grid em 2016", disse.

Rossi optou por deixar a Caterham depois que Tony Fernandes, proprietário da escuderia, anunciou a venda da equipe para um consórcio de investidores suíços e do Oriente Médio. Atualmente, a dupla titular de pilotos do time inglês na F1 é formada pelo sueco Marcus Ericsson e pelo japonês Kamui Kobayashi.