Rossi garante a pole em Mid-Ohio, etapa da Indy que marca retorno de Fittipaldi

O norte-americano Alexander Rossi garantiu neste sábado a pole position da etapa de Mid-Ohio da Fórmula Indy. Será a terceira vez na temporada que o piloto da Andretti largará em primeiro lugar no grid. "Foi especial, porque os circuitos de rua não são os que costumo ir melhor", disse.

+ Vettel minimiza 4º lugar no grid e vê Ferrari em condições de vencer na Hungria

+ Hamilton revela surpresa com pole e celebra chuva no treino na Hungria

+ Hamilton conquista pole no GP da Hungria; Bottas largará na segunda posição

Rossi, que venceu as 500 Milhas de Indianápolis em 2016, deixou para trás o australiano Will Power, da Penske, que chegará neste domingo à corrida de número 200 da carreira na categoria. Ele largará em segundo lugar.

A segunda fila também será formada pelos carros das duas equipes. O norte-americano Ryan Hunter-Reay, da Andretti, garantiu o terceiro lugar e seu compatriota, Josef Newgarden, vice-líder na classificação geral, sairá em quarto.

O primeiro colocado na atual temporada da Indy, o neozelandês Scott Dixon, não foi bem no classificatório e largará apenas na nona colocação. O piloto da Chip Ganassi lidera a temporada com 464 pontos, 62 a mais do que Newgarden, que é o atual campeão.

O canadense Robert Wickens fez o quinto melhor tempo e largará na frente do britânico Max Chilton. O norte-americano Graham Rahal sairá em sétimo e o japonês Takuma Sato, em oitavo. O canadense James Hinchcliffe fecha o Top 10.

FITTIPALDI DE VOLTA

A etapa em Mid-Ohio marcará o retorno do brasileiro Pietro Fittipaldi às pistas. No início de maio, ele sofreu um grave acidente nas Seis Horas de Spa-Francorchamps e precisou passar por cirurgia nas pernas. Neste sábado, ele não conseguiu uma boa colocação no grid e largará apenas em 22º lugar.

Os outros brasileiros também não fizeram um bom classificatório. Tony Kanaan sairá em 19º e Matheus Leist garantiu apenas o 21º lugar. A etapa de Mid-Ohio tem largada programada para as 16 horas (de Brasília).