Rossi sofre queda no fim e Márquez fatura 9ª vitória do ano na MotoGP

Após sofrer uma punição no sábado que o tirou da pole position, o piloto espanhol Marc Márquez não seu por satisfeito neste domingo e, contando com uma ajudinha do italiano Valentino Rossi, conquistou a vitória na etapa da Malásia, no circuito de Sepang. Foi sua nona vitória da temporada.

Márquez, campeão por antecipação há duas etapas, foi beneficiado por uma queda de Rossi, então líder da prova, a quatro voltas do fim. O piloto da Honda, que estava em segundo lugar, subiu para o primeiro posto e sustentou a vantagem de quase dois segundos para o segundo colocado até a bandeirada.

O também espanhol Alex Rins, da Suzuki, chegou em segundo, à frente do francês Johann Zarco, da Yamaha Tech 3. Zarco havia largado na pole na madrugada deste domingo ao herdar a posição após punição aplicada a Márquez ao fim do treino classificatório, no sábado - o espanhol atrapalhara o italiano Andrea Iannone no fim da sessão e precisou largar em 7º.

Zarco, contudo, não conseguiu aproveitar a vantagem de largar na pole. Ao hesitar na saída, foi surpreendido por Rossi, que assumiu a ponta e passou a abrir boa vantagem. O supercampeão tinha tudo para encerrar o jejum de vitórias, o que não acontece desde a metade da temporada passada. Mas uma queda inesperada acabou com suas chances.

Márquez, que vinha fazendo seguidas ultrapassagens ao longo da prova, estava em segundo no momento da queda do rival. E aproveitou a oportunidade para vencer mais uma na temporada. "Eu estava forçando bastante e já começava a perseguir ele quando vi que cometeu um erro. Aí relaxei e apenas terminei a corrida", comentou o espanhol.

Com sua 44ª vitória na MotoGP, Márquez alcançou a marca de 321 pontos, mais de 100 sobre o vice-líder, o italiano Andrea Dovizioso, que tem 220. Rossi está em terceiro, com 195, e o espanhol Maverick Viñales soma 193. Falta apenas uma etapa para o fim da temporada, a ser disputada no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, no dia 18.

Confira a lista dos dez primeiros colocados na Malásia:

1º - Marc Márquez (ESP/Honda), em 40min32s372

2º - Alex Rins (ESP/Suzuki), a 1s898

3º - Johann Zarco (FRA/Yamaha Tech 3), a 2S474

4º - Maverick Viñales (ESP/Yamaha), a 4s667

5º - Dani Pedrosa (ESP/Honda), a 6s190

6º - Andrea Dovizioso (ITA/Ducati), a 11s248

7º - Alvaro Bautista (ESP/Angel Nieto Team), a 15s611

8º - Jack Miller (AUS/Alma Pramac), a 19s009

9º - Danilo Petrucci (ITA/Alma Pramac), a 22s921

10º - Hafizh Syahrin (MAL/Yamaha Tech 3), a 26s919