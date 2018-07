Rossi substitui Chilton na Marussia e fará estreia na F1

Um dia antes do início dos treinos livres do GP da Bélgica, a Marussia anunciou nesta quinta-feira uma mudança de última hora para esta próxima etapa do Mundial de Fórmula 1. O piloto norte-americano Alexander Rossi irá substituir o inglês Max Chilton neste fim de semana, no circuito de Spa-Francorchamps, e assim fará a sua estreia em uma corrida da categoria.

Por meio de um comunicado, a equipe informou que Chilton dará lugar ao piloto reserva do time "enquanto estiver resolvendo questões contratuais". Assim, deixou claro que a mudança, provocada por problemas financeiros enfrentados pela escuderia, é apenas temporária.

Rossi, de apenas 22 anos, foi contratado como piloto reserva da Marussia no mês passado, sendo que anteriormente desempenhou o mesmo papel na Caterham. Ao todo, ele participou de apenas quatro treinos livres da F1 ao longo das últimas três temporadas. Até por isso, o jovem piloto comemorou de forma efusiva a chance inesperada que ganhou neste GP da Bélgica.

"Não posso agradecer à Marussia o suficiente pela fé que está demonstrando em mim. É um grande momento para mim e há muito o que se preparar em um curto espaço de tempo, mas por outro lado eu me sinto pronto para isso agora", afirmou o piloto, que se tornará o primeiro norte-americano a disputar uma corrida da F1 desde 2007, quando Scott Speed figurou no grid da categoria pela Toro Rosso.

Essa foi a segunda mudança de pilotos anunciada para o GP da Bélgica em apenas dois dias. Na última quarta-feira, a Caterham confirmou que Kamui Kobayashi será substituído pelo alemão Andre Lotterer na corrida deste domingo, embora tenha assegurado que o japonês "segue fazendo parte do time" para a continuidade da temporada. Assim como Rossi, Lotterer fará sua estreia em uma prova da F1.