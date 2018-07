Rossi vence GP da Malásia e Lorenzo é campeão da MotoGP

SÃO PAULO - Valentino Rossi, da Yamaha, venceu o GP da Malásia, neste domingo, em Sepang, mas quem fez a festa de verdade foi Jorge Lorenzo, que terminou em terceiro com sua Yamaha e conquistou o seu primeiro título Mundial. Andrea Dovizioso, da Honda, foi o segundo e também tomou champanhe no pódio.

Em recuperação da péssima largada, depois de cair para a 11.ª posição, Valentino fez uma série de ultrapassagens, ao passo que Dovizioso pressionava o pole Lorenzo a todo momento na luta pela liderança, com o objetivo de desestabilizar o espanhol, que não teve o principal rival pelo título na pista em Sepang. Dani Pedrosa, da Honda, ainda se recupera de um acidente sofrido na prova anterior, no Japão.

A ultrapassagem de Dovizioso em cima de Lorenzo se deu na sétima volta. Então, o espanhol passou a correr pensando apenas no título e abdicou de brigar com Rossi - que nesta altura da corrida já era terceiro. Na décima volta, foi a vez do italiano ultrapassar o compatriota da Honda, que não ofereceu qualquer resistência.

Sem maiores problemas, Rossi cruzou a linha de chegada na frente, tendo vencido a sua primeira corrida desde o grave acidente sofrido em junho em Mugello, na Itália.

A próxima corrida, a antepenúltima do campeonato, acontece em Phillip Island, na Austrália.

Classificação do GP da Malásia

1.° - Valentino Rossi (ITA/Yamaha), 41min03s448

2.° - Andrea Dovizioso (ITA/Repsol Honda), a 0s224

3.° - Jorge Lorenzo (ESP/Fiat Yamaha), a 6s035

4.° - Ben Spies (EUA/Tech 3 Yamaha), a 13s676

5.° - Alvaro Bautista (ESP/Suzuki), a 15s402

6.° - Nicky Hayden (EUA/Ducati), a 18s826

7.° - Hiroshi Aoyama (JAP/Interwetten Honda), a 20s218

8.° - Marco Simoncelli (ITA/Gresini Honda), a 23s574

9.° - Marco Melandri (ITA/Gresini Honda), a 23s964

10.° - Randy de Puniet (FRA/LCR Honda), a 31s850

11.° - Hector Barberá (ESP/Aspar), a 38s579

12.° - Mika Kallio (FIN/Pramac Ducati), a 38s849