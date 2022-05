Rubens Barrichello vira cinquentão acelerando na Stock e cheio de planos com os filhos pilotos

A etapa do fim de semana da Stock Car, em Mogi Guaçu, no interior paulista, terá um sabor especial para Rubens Barrichello. O piloto da Mobil Full Time completa 50 anos no próximo dia 23 e celebrará o seu aniversário, de maneira antecipada, da forma que mais gosta: nas pistas. Desta vez, o local será o Autódromo Veloccita. O brasileiro não escondeu a ansiedade para a corrida de domingo, dia 15, e quer a vitória como presente. O cinquentão Rubinho continua acelerando. Ele é um dos principais pilotos do Brasil. O Estadão mostra a corrida ao vivo no seu portal.

"A corrida do Velocitta será emocionante por uma série de coisas. Primeiro por ser um local que eu adoro, no qual vencemos no ano passado, então a espera pela competitividade é grande e a vontade de fazer bem é maior ainda. Mas será emocionante, pois é a estreia da Fórmula 4 e a família Barrichello estará em peso, com meu filho, meu sobrinho e o Dudu, que está vindo só para assistir essa corrida", afirma o piloto.

Leia Também Autódromo Veloccita leva a Stock Car para dentro de uma fazenda em Mogi Guaçu

Rubinho, como ficou conhecido pelos fãs brasileiros do automobilismo, possui 16 vitórias na categoria ao longo de sua carreira. Duas delas ocorreram na Corrida do Milhão, em 2014 e 2018. O piloto também venceu no circuito em 2016, 2019, 2020 e em 2021. Em todas as ocasiões o piloto subiu ao lugar mais alto do pódio defendendo a Mobil Full Time Sports, o que prova que ele está com os reflexos em dia.

"No ano em que o Rubinho completa 50 anos, é muito importante para a gente estar com ele. Um atleta que mantém a performance mesmo depois de tantos anos nas pistas. Vemos poucos casos assim no esporte brasileiro e mundial", diz Ricardo Franceschi Filho, responsável por Motorsports da Mobil.

​F-1

Considerado um dos maiores pilotos brasileiros da história, Barrichello iniciou sua trajetória no Kart, ainda na década de 1980, quando virou unanimidade na categoria. Rapidamente chegou à Fórmula 1, onde correu por 19 temporadas, com 326 GPs e vice-campeão em dois anos. Marcado pela parceria vitoriosa com o alemão Michael Schumacher, na Ferrari, Rubinho é o oitavo piloto na história com mais pódios conquistados, estando 68 vezes entre os três primeiros colocados, com 11 vitórias no total. Acumulou passagens pela Honda e a Brawn antes de se despedir da categoria em 2011, pela Williams. No ano seguinte, passou a competir na Stock Car.

Memes

O piloto virou 'meme' na internet por acharem que ele estava sempre atrás nas pistas e nas discussões do dia. Rubinho sempre levou tudo isso numa boa e passou a comercializar essa imagem engraçada, mas que nunca foi a sua na verdade. Fez comerciais de TV. Competente e emotivo, ele sempre deu o seu máximo nas pistas e ainda continua pisando fundo na Stock.