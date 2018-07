Rubens Barrichello aposta em evolução da Williams na Espanha

BARCELONA - A Williams não somou pontos nas quatro primeiras provas da temporada 2011 da Fórmula 1, mas o desempenho decepcionante não tira o otimismo de Rubens Barrichello. O piloto brasileiro aposta nas evoluções do FW33 para conseguir um bom resultado neste fim de semana no GP da Espanha, em Barcelona, onde participou de 18 corridas e terminou na segunda colocação em 2004 e 2009.

"Espero que nós, como uma equipe, possamos dar um bom salto para a frente em desempenho com nossas atualizações em Barcelona. Eu permaneço positivo que nós podemos", afirmou Barrichello, apostando no novo escapamento da Williams e no desenvolvimento da asa traseira.

O circuito de Barcelona recebeu atividades da pré-temporada da Fórmula 1 em fevereiro e março. Assim, Barrichello acredita que será possível observar no GP da Espanha o quanto as equipes evoluíram neste início de campeonato. "Barcelona é uma ótima pista de corrida e uma das que as pessoas mais conhecem. Será interessante ver o quanto as outras equipes e pilotos se desenvolveram desde que estivemos lá para os testes no final de março", disse.