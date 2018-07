Rubens Barrichello confirma estreia na Stock Car no domingo

CURITIBA - Depois de sua temporada de estreia na Fórmula Indy, Rubens Barrichello tem um novo desafio: correr na Stock Car. O piloto realizou testes no Circuito Internacional de Curitiba, nesta segunda-feira, e, após dois treinos de 45 minutos, afirmou estar pronto para fazer sua primeira prova na categoria. Rubinho, portanto, estará na pista da capital curitibana na etapa desde fim de semana.

Barrichello assinou contrato com a equipe Medley-Full Time para participar da Corrida do Milhão, no Circuito de Interlagos, em dezembro. Mas avaliou que tem condições de antecipar sua estreia. "Estou gostando muito desta nova experiência e concluímos que a prova do fim de semana será um ótimo treinamento para a Corrida do Milhão."

O piloto entrou na pista pouco depois das 9 horas e cumpriu a programação do diretor-técnico Maurício Ferreira e do engenheiro José Avallone. Fez várias saídas curtas, de quatro voltas, para se adaptar ao carro. Na segunda sessão de 45 minutos, já começou a trabalhar nos acertos. "É tudo muito diferente. A visibilidade do Stock Car é quase zero e estranhei de cara não ver as rodas. Quase pedi para abrirem as portas", brincou. "Mas, aos poucos, você vai se acostumando."

Dentre as várias diferenças nos carros, Rubinho 'reencontrou' uma alavanca para a troca de marchas após 20 anos. "A última vez que tirei a mão do volante para trocar marchas foi num treininho de seis voltas pela Jordan, em 1992."

Na quinta-feira, Barrichello terá testes extras de reconhecimento do novo banco de fibra de carbono que a categoria passará a usar. Com o carro número 17, prestará uma homenagem a Ingo Hofmann, dono do número que o acompanhou na conquista dos 12 títulos que possui na categoria. Barrichello será companheiro de equipe de Xandinho Negrão nas etapas que disputará.

Atualizada às 14h32