Rubens Barrichello espera carro mais rápido no GP da China

O brasileiro Rubens Barrichello não faz um bom início de temporada. Ele abandonou as duas corridas disputadas até agora, na Austrália e na Malásia, e espera melhorar seu desempenho no GP da China, neste domingo. Além de completar a prova, o piloto quer brigar por pontos e, para isso, confia no trabalho da equipe Williams.

"Temos uma evolução no carro para este final de semana que espero que possa melhorar nossa velocidade e performance geral. Não tem sido um bom início de temporada para nós (da Williams), já que ainda não terminamos uma corrida, mas espero que essa evolução nos leve a um desempenho melhor", declarou.

Barrichello se apoia em seu passado para confiar em um bom desempenho em território chinês. Há sete anos, na primeira prova de Fórmula 1 realizada no país, o brasileiro conseguiu a vitória. "Gosto muito de Xangai. Gosto do circuito e tenho boas memórias aqui, já que ganhei a corrida inaugural, em 2004", afirmou.

Seu companheiro de equipe, Pastor Maldonado, fará sua estreia no GP da China. "É uma pista completamente nova para mim, então preciso aprender o desenho enquanto trabalho forte com a equipe para resolver os problemas que tivemos na Malásia. Sei que é um tempo curto entre as corridas, mas temos capacidade para evoluir e competir", analisou o venezuelano.