Rubens Barrichello fará teste com equipe de Tony Kanaan na Fórmula Indy

SÃO PAULO - Rubens Barrichello vai testar um F-Indy na próxima semana. Ele vai andar com um carro da KV, equipe onde corre o seu amigo Tony Kanaan, segunda e terça-feiras, em Seabring, circuito misto localizado na Flórida (EUA). Sem lugar na Fórmula 1 depois de 19 anos, Rubinho, porém, garante manter os planos de não competir na categoria norte-americana.

"Vou testar apenas para atender a um convite de um amigo (Kanaan)", disse Rubinho, por meio de sua assessoria. "Não tem nada além disso" Tony também se manifestou, por meio do Twitter. "A pedido meu, vai ser legal para ajudar no acerto do carro, só isso", postou.

O brasileiro ira usar o novo modelo DW12 (iniciais em homenagem ao falecido Dan Wheldon) e motor Chevrolet.

Barrichello explicou que Tony, de quem é amigo há décadas, vivia pedindo que ele fosse testar seu carro para Indy para lhe dar conselhos sobre acerto. “Mas como eu estava sob contrato com alguma equipe de F-1, não podia fazer. Agora que não tenho compromisso com ninguém, posso atender."

Com a divulgação do teste na KV, começaram a circular comentários de que, se Barrichello “gostar da brincadeira", pode ser convidado a disputar, pelo menos, a etapa brasileira da prova - a São Paulo Indy 300, em 29 de abril -, até porque seria ótima jogada de marketing. "Não tem nada disso", garantiu Rubinho.

O brasileiro está em Orlando, também na Flórida, onde passa férias ao lado da mulher, Silvana, e os filhos Eduardo e Fernando.