Rubens Barrichello fica em 2º nas 500 milhas de kart em Santa Catarina

Campeão da Stock Car, Rubens Barrichello não conseguiu repetir o sucesso nas 500 milhas de kart. O ex-piloto da Fórmula 1 ficou com a segunda colocação na tradicional prova realizada em Penha (Santa Catarina), e que terminou no fim da noite de sábado. A equipe de Rubinho também tinha Felipe Giaffone e Tony Kanaan, entre outros.

O título no kartódromo do Beto Carreiro World ficou com a Fittipaldi Voxx, que reuniu pilotos de duas da mais brilhantes linhagens do automobilismo brasileiro, com Pedro Piquet (filho de Nelson) e Cristian Fittipaldi (sobrinho de Emerson). Felipe Fraga, Adibe Marques, Danilo Dirani e Vitor Meira também estavam no time campeão.

Pedro Piquet, caçula da família, este ano venceu a Fórmula 3 brasileira, enquanto Cristian foi campeão da Tudor United SportsCar Championship (TUSC), nova categoria norte-americana de stock car.