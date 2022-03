Rubens Barrichello pode se tornar o maior vencedor da Stock Car na prova de Goiânia 

Rubens Barrichello pode alcançar mais uma marca importante neste fim de semana. Caso vença a etapa de Goiânia da atual temporada da Stock Car, o brasileiro, que já é um dos maiores do País na Fórmula 1 mesmo sem nunca ter sido campeão, se tornará o maior vencedor da categoria na capital goiana.

O piloto tem uma ótima relação com o Autódromo Internacional Ayrton Senna. Entre suas dezesseis vitórias na categoria, seis foram correndo em Goiânia. Dessas, duas aconteceram na badalada Corrida do Milhão em 2014 e 2018. Rubinho também venceu no circuito em 2016, 2019, 2020 e 2021.

Leia Também Pilotos pintam os carros com cores da Ucrânia e pedem fim da guerra em etapa da Stock Car

"Eu não sou aquela pessoa que conta exatamente os números ou que sabe eles de cor. Muitas pessoas acabam me contando os números da Fórmula 1, mas eu não fico preso a eles. O que eu posso dizer é que eu fico lisonjeado de ganhar tantas vezes em Goiânia e eu espero estar competitivo para poder vencer mais uma vez na cidade que eu amo", afirmou Barrichello.

A primeira de três etapas da temporada da Stock Car disputada em Goiânia terá o anel externo do autódromo como traçado escolhido para a disputa da corrida e Rubinho revela sua animação para a disputa. "Eu estou voltando para uma cidade que eu amo e uma pista que eu amo. Tanto o circuito oval quanto o misto da pista de Goiânia são fantásticos e eu realmente adoro”, destaca.

Ele fala ainda sobre a expectativa para a corrida desse final de semana. "A prova agora é no circuito oval, então estou super pra cima para ter outro ótimo resultado. A prova de Interlagos deixou a desejar em termos de resultado. Mas que o campeonato comece agora, cheio de energia e utilizando o melhor momento para realmente ter um bom resultado."

Confira a programação da etapa de Goiânia

Sexta-feira

11h15 - Stock Car Pro Series - Treino dos Rookies

13h45 - Stock Car Pro Series - 1º treino, 1º Grupo

14h25 - Stock Car Pro Series - 1º treino, 2º Grupo

Sábado

10h25 - Stock Car Pro Series - 2º treino, 1º Grupo

11h05 - Stock Car Pro Series - 2º treino, 2º Grupo

14h30 - Stock Car Pro Series - Classificação

Domingo