Rubens Barrichello prevê 'trabalho duro' após primeiros treinos na China

O brasileiro Rubens Barrichello afirmou nesta sexta-feira, após ficar apenas em 16.º e depois em 17.º nos primeiros treinos livres para o GP de Xangai de Fórmula 1, que a Williams terá que trabalhar muito para ter um bom desempenho na prova deste domingo. A equipe testou um novo sistema de escapamento, que parece não ter agradado ao piloto.

"Pareceu que perdemos um pouco de desempenho no fim da última sessão, o que significa que precisamos trabalhar duro para avaliar o escapamento de forma correta. Precisamos olhar os dados do carro com muita atenção para decidirmos o que fazer, se vamos usar a novidade ou voltar para o original", declarou.

O diretor técnico da escuderia, Sam Michael, admitiu problemas com o carro de Barrichello, que teve 1min39s925 como seu melhor tempo nesta sexta. O dirigente informou que ainda será discutido o aproveitamento do novo sistema de escapamento na prova de domingo.

"Após uma manhã produtiva, tivemos alguns problemas com o novo sistema de escapamento que usamos no carro de Barrichello no segundo treino. Precisamos olhar os dados agora para tomar uma decisão. Apesar disso, conseguimos andar bastante com o pneu macio, o que deverá nos ajudar para a corrida. Além disso, teremos novos motores nos dois carros amanhã (sábado)", afirmou.

