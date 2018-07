Rubens Barrichello será consultor de equipe na Stock

SÃO PAULO - Prestes a estrear numa nova categoria, depois de passar 19 temporadas na Fórmula 1, o piloto Rubens Barrichello resolveu encarar outro desafio. Enquanto disputa o campeonato da Fórmula Indy, cujo início será no domingo, ele irá trabalhar como consultor de uma equipe na Stock Car.

Durante entrevista coletiva nesta terça-feira, no kartódromo da Granja Viana, em São Paulo, Rubinho anunciou o acerto para ser consultor da BMC Racing na Stock Car. Ele explicou que não irá pilotar na categoria e que terá o papel apenas de ajudar a equipe com a sua experiência.

"No momento, vai ser só uma participação à distância, até por conta das corridas na Fórmula Indy. Mas, sempre que precisar, os pilotos vão poder me ligar e vou passar a minha experiência para eles na pista", contou Rubinho, que também pretende acompanhar algumas provas da Stock.

Na primeira etapa da Stock Car, no entanto, Rubinho não poderá estar presente no autódromo. A corrida será também neste domingo, no circuito de Interlagos, em São Paulo, mesmo dia em que ele fará sua estreia na Fórmula Indy, na cidade de St. Petersburg, nos Estados Unidos.

Apesar do trabalho como consultor, Rubinho garantiu que não pensa em pilotar na Stock Car tão cedo e revelou que nem mesmo irá testar o carro da categoria. "A minha prioridade é a Indy", avisou o piloto de 39 anos, lembrando também que "as portas da Fórmula 1 ainda não estão fechadas". "Só vou andar de Stock daqui uns 14 anos", brincou.

Como consultor, Rubinho pretende ajudar os dois jovens pilotos da equipe BMC Racing durante o campeonato. Tuka Rocha tem 28 anos e está em sua segunda temporada na Stock, depois de ter sido eleito o melhor estreante do ano passado. E Galid Osman, de 26 anos, fará sua estreia na categoria.