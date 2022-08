Rubens Barrichello sofre com fofura de cachorro e diverte Tony Kanaan: 'Aí não, filho'

Uma cena curiosa bombou nas redes sociais nesta terça-feira. O piloto Rubens Barrichello foi surpreendido por um ataque de fofura de um de seus cães durante um streaming que fazia em parceria com o também piloto Tony Kanaan.

Durante o vídeo, que foi massivamente compartilhado, Rubens Barrichello tenta conversar com Kanaan, quando um de seus cachorros, da raça Golden Retriever, pula em seu colo. "É o cachorro mais carente que já vi", afirmou Rubinho. "Aí não, filho", acrescentou o ex-piloto da Ferrari na Fórmula 1.

Não contente em atrapalhar a gravação de Barrichello e derrubar o fone de ouvido, o cachorro ainda escala o piloto da Stock Car e tenta se apoiar em seus ombros. O cachorro brinca com o piloto, entre muitas lambidas. Assista:

Rubens trying to stream while fighting his golden retriever pic.twitter.com/1ZBZaaka2o — V (@VizorIts) August 7, 2022

Enquanto Rubens Barrichello se atrapalhava com a presença do cachorro, os demais integrantes da live gargalhavam. O piloto se via impossibilitado de continuar jogando, mas tratou tudo com muito bom humor. Barrichello é conhecido por sua paixão pelo cachorros. Há muitos anos, Rubinho tem a companhia de seus cães da raça Golden Retriever.

Atualmente, Rubens Barrichello ocupa a quarta posição do campeonato de pilotos da Stock Car. Ele segue de perto a luta pela ponta, que tem Gabriel Casagrande, Daniel Serra e o argentino Matias Rossi. A próxima etapa da Stock será disputada em Mogi Guaçu, no Autódromo Velo Città, no dia 4 de setembro.