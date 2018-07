Rubens Barrichello testa pela primeira vez na Stock Car, em Curitiba

CORITIBA - Rubens Barrichello estreou na Stock Car. O piloto da Fórmula Indy participou nesta quinta-feira dos treinos de preparação para a 10.ª etapa da temporada da categoria de carros de turismo, em Curitiba. Os testes "para valer" começam apenas nesta sexta-feira.

Não houve cronometragem oficial, e o treino serviu apenas para pequenos ajustes no carro. "Os pilotos dizem que a posição de dirigir está muito vertical, mas, como só conheci este banco, é este mesmo e ponto final. Estou me sentindo confortável com ele", disse o ex-piloto da Fórmula 1.

Confirmado para as três últimas provas do ano, Barrichello não esconde que tanto a corrida deste domingo como a do mês que vem em Brasília estão sendo encaradas apenas como preparação à Corrida do Milhão que fechará o calendário em dezembro em Interlagos.

Os treinos de sexta-feira devem acontecer com pista seca. De acordo com a meteorologia, no entanto, a chegada de uma frente fria à Região Sul pode alterar as condições do clima a partir do sábado e a possibilidade de chuva durante a prova está sendo seriamente considerada pelas equipes.