Rubens Barrichello vê dificuldade para acertar carro no GP da Alemanha

NURBURG - A Williams não conseguiu um bom resultado na última etapa da Fórmula 1, no dia 10 de julho, em Silverstone, na Inglaterra, e chega à Nurburgring esperando melhor desempenho no GP da Alemanha, que acontecerá no domingo. Para isso, no entanto, terá que superar as dificuldades no acerto dos carros.

"O circuito tem muitas mudanças de curvas, então é difícil conseguir o melhor ajuste para o carro. Mas isso apenas torna tudo mais interessante. Há, normalmente, chance de chuva também, o que adiciona outro elemento para esta mistura", declarou o piloto brasileiro Rubens Barrichello.

Para o GP da Alemanha, a Williams apresentará novidades no carro. Preocupada com o rendimento, a equipe deve estrear novas asas, na expectativa de conseguir mais estabilidade. E, assim, espera voltar a somar pontos - tem apenas quatro até agora, depois de nove etapas disputadas.

Apesar das dificuldades, Rubinho demonstrou otimismo para o GP da Alemanha. Mesmo porque, tem bom retrospecto na prova: em 2002, quando ainda estava na equipe Ferrari, ele venceu a corrida em Nurburgring, seguido pelo alemão Michael Schumacher, então seu companheiro.

"Nurburgring é muito especial para mim, já que venci lá pela Ferrari, e eu gosto muito do circuito", afirmou o brasileiro. "Espero que possamos ter uma boa performance neste final de semana e eu darei meu melhor para somar alguns pontos", concluiu o experiente piloto de 39 anos.