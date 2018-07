Rubens Barrichello vê Williams com carro 'agressivo' para 2011

LONDRES - De contrato renovado, o piloto brasileiro Rubens Barrichello mostrou otimismo com o carro da Williams para a temporada 2011 da Fórmula 1. Ele disse que o projeto da equipe é "agressivo", o que pode representar uma grande evolução depois do campeonato deste ano, quando ficou no bloco intermediário e não pôde brigar por vitórias.

"Sinto que a equipe está fazendo um bom trabalho para o ano que vem. A abordagem para o carro é agressiva, o que é bom", contou Rubinho, em entrevista à revista inglesa Autosport.

Apesar do otimismo, Rubinho diz que ainda é preciso muito trabalho no desenvolvimento do carro. "Precisamos manter nossos pés no chão e trabalhar bastante", lembrou o experiente piloto, que vai disputar a sua 19.ª temporada na F1, sendo a segunda pela Williams.

Em sua primeira temporada na Williams, Rubinho somou 47 pontos e terminou o campeonato em 10.º lugar. "Mesmo num ano ruim de resultados, a equipe conquistou bastante e progrediu", lembrou o brasileiro. Agora, ele acredita que pode melhorar ainda mais.