Rubens Barrichello vence a corrida 1, e Ricardo Maurício ganha a segunda prova em Goiânia

O piloto Rubens Barrichello venceu a Corrida 1 em Goiânia, em prova marcada por acidente na largada que tirou nove carros da primeira das quatro corridas da etapa dupla deste fim de semana. Essa é a sexta vitória de Rubinho no circuito do Estado na Stock Car, onde ele é o maior vencedor da prova em atividade. Rubinho fez uma excelente prova, e teve muita estratégia para terminar na frente. Na segunda corrida do dia, deu Ricardo Maurício. A dupla subiu na classificação, mas não o suficiente para tirar de Daniel Serra a liderança da temporada.

Rubinho largou na pole position e foi de ponta a ponta até o fim da disputa, de modo a assegurar mais 32 pontos na temporada. Cesar Ramos e Gabriel Casagrande, que é o segundo colocado no campeonato, completaram o pódio da primeira prova da 8ª etapa no Autódromo Internacional Ayrton Senna. A corrida ocorreu debaixo de sol intenso e muito calor, mas nem isso tirou a descontração dos competidores antes da largada. Todos pareciam se divertir. Rubinho, quando filmado pelas câmeras de TV, mandava beijinhos para os fãs.

Leia Também Acompanhe ao vivo a corrida da 8ª etapa da Stock Car

O acidente logo na saída da primeira corrida envolveu nove carros, tirando de cena os pilotos Hahn, Teixeira, Kanaan, Zonta, Foresti, Monteiro, Rossi e Salas. Isso mudou a estratégia de todos os remanescentes. Raphael Teixeira foi o piloto que sofreu o maior impacto na batida. Ele teve de ser atendido do lado de fora da pista, mas saiu caminhando do carro sem danos.

Ricardo Maurício, que saiu na 15ª colocação após problema no acelerador do seu carro no treino classificatório, fez boa prova de recuperação e terminou em décimo colocado na primeira corrida. Assim, ele pode largar em 1º na corrida 2, onde ocorre a inversão de posição dos dez primeiros colocados para o segundo grid.

Ricardo Maurício vence a corrida 2

Na segunda corrida do dia, Ricardo Maurício, pole, venceu com tranquilidade, mantendo a ponta durante toda a prova e assegurando os 24 pontos do primeiro colocado da disputa 2 da 8ª etapa. Os pilotos Júlio Campos e Átila Abreu completaram o pódio.

Após o acidente na largada da primeira corrida, os pilotos pareceram mais cautelosos. Isso não impediu, no entanto, boas e arriscadas ultrapassagens em Goiânia. Thiago Camilo foi um desses pilotos que não se intimidaram. Ele pisou fundo e chegou em quarto lugar após largor em 18º. Sua corrida foi de recuperação.

Rubinho sobe para terceira colocação no campeonato

Após vencer a primeira corrida e terminar na 8ª posição na segunda, Rubens Barrichello assumiu a terceira colocação no quadro geral do campeonato. Ele somou, no total do dia, 45 pontos e chegou a 211, ficando atrás de Daniel Serra e Gabriel Casagrande, os dois primeiros colocados até agora.

Serra, que é líder da Stock Car 2021, com 258 pontos, somou 20 nesta 8ª etapa após completar as corridas na 12ª e 10ª colocações, enquanto Casagrande somou 25 pontos com a 3ª posição na corrida 1 e 18 na prova 2. Ele está a 5 pontos do líder com 253. Isso só faz com que os torcedores imaginem um bom pega na prova deste domingo, também em Goiânia. O Estadão vai acompanhar a disputa em tempo real, fazendo em seu site a transmissão da prova.

Ricardo Zonta, que era o terceiro colocado no campeonato antes da etapa, caiu para a 8ª posição após sair da disputa depois do acidente da primeira prova do dia.

O pentacampeão da Stock Car, Cacá Bueno chegou ao seu 300º GP na Stock Car neste sábado de quase 40ºC no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Após ganhar uma placa especial da equipe entregue por Ingo Hoffmann, Cacá marcou pontos nas duas provas deste sábado, somando 12 pontos e fechando a etapa com a 11ª colocação.

A 9ª etapa da Stock Car 2021 acontece neste domingo, dia 19, com transmissão do Estadão a partir das 13h. As corridas 1 e 2 da 9ª etapa serão disputadas no circuito externo do autódromo internacional de Goiânia, no traçado oval de 2.695 metros. Esse traçado é diferente das provas da 8ª etapa. É mais rápido, onde a aceleração é quase que contínua.

Veja os resultados extraoficiais da oitava etapa

Corrida 1

1 Rubens Barrichello (Full Time Sports/Corolla), 19 voltas

2 Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Corolla) a 2.230

3 Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze) a 2.384

4 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Cruze) a 6.107

5 Bruno Baptista (RCM Motorsport/Corolla) a 7.032

6 Allam Khodair (Blau Motorsport/Cruze) a 7.355

7 Julio Campos (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze) a 8.542

8 Átila Abreu (Shell V-Power/Cruze) a 10.812

9 Gaetano di Mauro (KTF Racing/Cruze) a 12.466

10 Ricardo Mauricio (Eurofarma-RC/Cruze) a 14.828

11 Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Cruze) a 15.161

12 Daniel Serra (Eurofarma-RC/Cruze) a 15.162

13 Galid Osman (Shell V-Power/Cruze) a 20.687

14 Sergio Jimenez (Scuderia CJ/Corolla) a 23.421

15 Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Cruze) a 23.900

16 Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Corolla) a 40.126

17 Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Cruze) a 47.194

18 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Corolla) a 1:14.854

19 Cacá Bueno (Crown Racing/Cruze) a 1 Volta

20 Guga Lima (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze) a 11 Voltas

21 Diego Nunes (Blau Motorsport/Cruze) a 12 Voltas

22 Felipe Massa (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze) a 15 Voltas

23 Pedro Cardoso (KTF Racing/Cruze) a 18 Voltas

Não completaram a prova

Christian Hahn (Blau Motorsport II/Cruze)

Beto Monteiro (Crown Racing/Cruze)

Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Corolla)

Lucas Foresti (KTF Sports/Cruze)

Matias Rossi (Full Time Sports/Corolla)

Guilherme Salas (KTF Sports/Cruze)

Tony Kanaan (Full Time Bassani/Corolla)

Raphael Teixeira (RKL Competições/Cruze)

Corrida 2

1 Ricardo Mauricio (Eurofarma-RC/Cruze), 20 voltas

2 Julio Campos (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze) a 6.339

3 Átila Abreu (Shell V-Power/Cruze) a 9.152

4 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Corolla) a 9.754

5 Gaetano di Mauro (KTF Racing/Cruze) a 13.825

6 Allam Khodair (Blau Motorsport/Cruze) a 14.453

7 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Cruze) a 14.738

8 Rubens Barrichello (Full Time Sports/Corolla) a 14.794

9 Galid Osman (Shell V-Power/Cruze) a 16.132

10 Daniel Serra (Eurofarma-RC/Cruze) a 16.534

11 Cacá Bueno (Crown Racing/Cruze) a 18.398

12 Bruno Baptista (RCM Motorsport/Corolla) a 21.200

13 Felipe Massa (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze) a 21.552

14 Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Corolla) a 23.031

15 Guga Lima (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze) a 23.304

16 Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Cruze) a 32.924

17 Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Cruze) a 57.129

18 Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze) a 2 Voltas

Não completaram a prova

Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Corolla)

Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Cruze)

Sergio Jimenez (Scuderia CJ/Corolla)

Não largaram

Diego Nunes (Blau Motorsport/Cruze)

Pedro Cardoso (KTF Racing/Cruze)

Christian Hahn (Blau Motorsport II/Cruze)

Beto Monteiro (Crown Racing/Cruze)

Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Corolla)

Lucas Foresti (KTF Sports/Cruze)

Matias Rossi (Full Time Sports/Corolla)

Guilherme Salas (KTF Sports/Cruze)

Tony Kanaan (Full Time Bassani/Corolla)

Raphael Teixeira (RKL Competições/Cruze)