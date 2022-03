Rubens Barrichello domina etapa da Stock Car em Goiânia e chega em primeiro nas duas provas do dia

Rubens Barrichello dominou o domingo (20) na etapa de Goiânia da Stock Car. Depois de ser o carro mais rápido no treino classificatório, Rubinho venceu as duas corridas da categoria na capital de Goiás, chegando a oito vitórias na carreira no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Essa é a segunda vez na história da Stock Car que um mesmo piloto vence as duas provas em Goiânia.

"Meu melhor fim de semana na Stock Car. O público sabe que eu gosto de mexer no carro e dessa vez foi a que eu e a equipe menos arrumamos. O carro estava pronto. O pessoal estava indo muito forte e as coisas se encaixaram. Tinha a questão do combustível, que o safety car no fim da segunda corrida ajudou. Meus filhos falam que ficam com vergonha de eu chorar tanto, mas não tem como. É emoção demais", comentou Rubinho após a prova.

Como foi a primeira corrida

Logo na largada, o safety car teve que entrar em ação. Apesar de uma disputa limpa pelas primeiras posições, um acidente envolvendo o carro de Gianluca Petecof fez com que o veículo de segurança fosse acionado, ainda na primeira volta, para que a pista fosse limpa.

No reinício da corrida, Rubens Barrichello manteve a ponta e, mais uma vez, o safety car apareceu. O carro de Allam Khodair acabou perdendo potência e ficou parado no meio da pista. Além disso, Ricardo Maurício foi tocado por Nelsinho Piquet e teve que ir para os boxes.

Na terceira largada do dia, Barrichello soube usar a experiência e, logo nos primeiros metros, abriu uma vantagem na ponta em relação aos demais. Com o passar do tempo, o experiente piloto passou a dominar totalmente a etapa e se distanciou ainda mais dos demais pilotos.

Atrás de Barrichello, Cesar Ramos e Matías Rossi disputaram a segunda colocação na maior parte do tempo. Contudo, usando a mesma estratégia de Rubinho na corrida, Ramos se colocou em vantagem e ficou com o segundo posto. Nos minutos finais, César partiu para cima do líder da pista e assustou o experiente piloto. Contudo, Rubinho usou o botão de ultrapassagem no momento certo e abriu uma distância, garantindo a vitória.

Na parte final da corrida, Julio Campos conseguiu as ultrapassagens e fechou a primeira corrida com o terceiro lugar.

Como foi a segunda corrida

Na segunda corrida do dia, por conta do regulamento da Stock Car, existe uma inversão de posição entre os 10 primeiros colocados em relação à primeira corrida. Com isso, o 1º larga em 10º, o 2º em 9º, o 3º em 8º, o 4º em 7º e o 5º em 6º.

Desta forma, Denis Navarro e Gaetano de Mauro formaram a primeira fila da segunda corrida e, assim como aconteceu anteriormente no domingo, o safety car marcou presença logo após a largada por conta de dois acidentes em lugares diferentes da pista, fazendo com que a corrida ficasse sem alterações de posições por 10 minutos.

Na relargada, a corrida pegou fogo. Com todos os pilotos arriscando mais, a troca de posições ficou intensa e quem se deu melhor foi Rubens Barrichello. Depois de largar em 10º, por conta do regulamento, o experiente piloto saltou para o terceiro lugar em cinco minutos de disputa, ficando atrás de Gaetano Di Mauro e Thiago Camilo.

Com o trio buscando a liderança, Rubinho mostrou a razão de ser considerado favorito para a disputa. Retardando seu pit stop ao máximo e conseguindo uma parada rápida, Barrichello assumiu a liderança com mais de três segundos de vantagem para os demais concorrentes.

Com pouco mais de quatro minutos para o fim, mais uma vez, o safety car entrou para a pista por conta de um acidente. Desta forma, todas as posições tiveram que ser mantidas até a bandeirada final. Desta forma, Rubens Barrichello se tornou no segundo piloto da história da Stock Car a vencer as duas provas de Goiânia.

Classificação da primeira corrida da etapa de Goiânia da Stock Car

1º - Rubens Barrichello

2º - Cesar Ramos

3º - Julio Campos

4º - Rafael Suzuki

5º - Gabriel Casagrande

6º - Thiago Camilo

7º - Bruno Baptista

8º - Nelson Piquet Jr.

9º - Gaetano Di Mauro

10º - Denis Navarro

Classificação da segunda corrida da etapa de Goiânia da Stock Car

1º - Rubens Barrichello

2º - Ricardo Maurício

3º - Diego Nunes

4º - Daniel Serra

5º - Thiago Camilo

6º - Átila Abreu

7º - Gaetano Di Mauro

8º - Bruno Baptista

9º - Sergio Jimenez

10º - Cesar Ramos