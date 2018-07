Rubinho confirma desligamento da Globo após dois anos na F-1

O ex-piloto brasileiro de Fórmula 1, Rubens Barrichello, encerrou nesta sexta-feira seu compromisso com a Rede Globo na função de 'repórter' da emissora na cobertura da temporada. Desde que deixou a categoria, Rubinho assumiu a função na emissora que transmite as provas da F-1. Tornou-se comum ver o ex-piloto entrevistar seus colegas da F-1, engenheiros e donos de escuderias em dias de provas.

Paralelamente a esse trabalho, Rubinho ainda corria na Stock Car. Nesta sexta-feira, ele usou sua conta nas redes sociais para se despedir oficialmente do trabalho na Globo.

"Galera … Eu só tenho a agradecer estes dois anos de aprendizado especialmente ao Galvão (Bueno), Reginaldo (Leme), Burti, Mari Becker, Courege, Jaime Brito e ao Câmera Baiano (figuraça). Fazer o grid ao vivo era uma loucura, mas adrenalina pura e muito divertido. Com a Globo eu tinha um contrato de corridas e este contrato acabou. Tenho outros planos. Pra aqueles que dizem que o problema era ter namorado a Mercedes, primeiro nao namorei… Segundo, a Mercedes é a antiga Brawn, portanto, falo com eles toda hora. E terceiro, se eu tivesse namorado e eles tivessem me chamado pra correr, eu poderia porque tinha cláusula no meu contrato que me permitia correr de F-1 caso convidado. Enfim tudo certo. Abrassss"

Barrichello ainda não adiantou seus planos para a próxima temporada, se pretende continuar correndo nas fórmulas nacionais ou se tem outros projetos relacionados ao automobilismo.