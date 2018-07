Rubinho lamenta erro na primeira parada em Xangai

"A corrida não foi como planejávamos. Fizemos a primeira parada muito cedo", disse Rubinho, revelando que a entrada nos boxes foi antecipada porque o pessoal da equipe Williams achava que iria chover naquele momento. "Aquilo determinou a situação da corrida, porque as outras paradas nós fizemos numa boa."

Apesar de lamentar o resultado no GP da China, Rubinho fez um balanço positivo das primeiras quatro etapas do calendário - Bahrein, Austrália e Malásia foram as outras provas disputadas. Em sua primeira temporada na equipe Williams, ele somou cinco pontos até agora, ocupando o 13º lugar no campeonato.