Rubinho larga em terceiro na etapa de Milwaukee da Fórmula Indy

SÃO PAULO O piloto brasileiro Rubens Barrichello conseguiu neste sábado a sua melhor posição no grid desde que estreou na Fórmula Indy. Em sua oitava prova na primeira temporada que faz na categoria, ele vai largar em terceiro lugar neste sábado, no circuito de Milwaukee, nos Estados Unidos. Enquanto isso, a pole position ficou com o escocês Dario Franchitti.

Rubinho obteve o quinto melhor tempo no treino de classificação realizado nesta sexta-feira, ao cravar 43s7869 na volta mais rápida. Mas foi beneficiado pela punição de dois pilotos que terminaram a sessão na sua frente e perderam posições no grid por troca de motores: o inglês Justin Wilson e o australiano Will Power, que tinham ficado em segundo e quarto lugares.

Assim, Rubinho vai largar em terceiro lugar, atrás apenas de Franchitti, que cravou o tempo de 43s3100, e do norte-americano Ryan Hunter-Reay, com 43s5231. Será, portanto, uma boa chance para o brasileiro conseguir um bom resultado na corrida deste sábado e melhorar sua classificação no campeonato - ocupa a 16ª colocação, com 118 pontos somados.

Os outros dois pilotos brasileiros da Indy também conseguiram boas posições no grid da etapa de Milwaukee, cuja largada está prevista para acontecer às 14h30 deste sábado (horário de Brasília). Com as punições, Hélio Castroneves ficou logo atrás de Rubinho, em quarto lugar. E Tony Kanaan começa a prova no circuito oval saindo na sexta colocação.

Grid

1.º - Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi-Honda), 43s3100

2.º - Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Chevrolet), 43s5231

3.º - Rubens Barrichello (BRA/KV-Chevrolet), 43s7869

4.º - Hélio Castroneves (BRA/Penske-Chevrolet), 43s8228

5.º - Ernesto Viso (VEN/KV-Chevrolet), 44s0066

6.º - Tony Kanaan (BRA/KV-Chevrolet), 44s0466

7.º - Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Hamilton-Honda), 44s1920

8.º - James Hinchcliffe (CAN/Andretti-Chevrolet), 44s2072

9.º - Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet), 44s3196

10.º - J. R. Hildebrand (EUA/Panther-Chevrolet), 44s4740

11.º - Graham Rahal (EUA/Chip Ganassi-Honda), 44s5073

12.º - Justin Wilson (ING/Dale Coyne-Honda), 43s4257*

13.º - Alex Tagliani (CAN/BHA-Honda), 44s5875

14.º - Will Power (AUS/Penske-Chevrolet), 43s6661*

15.º - Katherine Legge (ING/Dragon-Chevrolet), 44s6930

16.º - James Jakes (ING/Dale Coyne-Honda), 45s1055

17.º - Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman-Honda), 43s8396*

18.º - Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi-Honda), 45s3691

19.º - Ryan Briscoe (AUS/Penske-Chevrolet), 44s0158*

20.º - Oriol Servià (ESP/Dreyer & Reinbold-Lotus), 45s5681

21.º - Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi-Honda), 44s0968*

22.º - Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet), 45s5872

23.º - Simona de Silvestro (SUI/HVM-Lotus), 45s6422

24.º - Takuma Sato (JAP/Rahal Letterman-Honda), 44s2146*

25.º - Mike Conway (ING/A. J. Foyt-Honda), 45s7338*

*Punidos em 10 posições no grid por troca de motor