Rússia pretende usar 'grid girls' em sua prova na Fórmula 1

A Rússia quer retomar o desfile das "grid girls" na Fórmula 1 no GP que vai organizar na temporada 2018, em desejo anunciado apenas alguns meses após a categoria interromper a até então tradicional prática, que era realizada antes da largada das provas.

O primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Kozak, também responsável pela organização da prova a ser realizada em setembro, disse que quer garotas "lindas" no grid. "Se conseguirmos chegar a um acordo, vamos reviver essa tradição", disse Kozak em comentários divulgados pela agência de notícias russa Interfax. "Além disso, nossas garotas são as mais bonitas".

O diretor de operações comerciais da Fórmula 1, Sean Bratches, disse em janeiro que a prática de usar "grid girls", modelos pagas uniformizadas, não era "apropriada". Seu papel então passou a ser ocupadas por crianças, os "grid kids", jovens pilotos de clubes de automobilismo locais.

Kozak discordou da mudança. "É errado nas corridas usar crianças, que estão com medo de coisas mecânicas. Você precisa de adultos. Em todo o esporte a motor, garotas anunciam os carros e isso soa harmonioso e bonito", afirmou.

Até a última temporada, as garotas iam para o grid pouco antes da corrida e ficavam na frente do carro de cada piloto, segurando o número do competidor. As mulheres também iam ao pódio após a corrida.

O GP da Rússia, que vai ser disputado pelo quinto ano consecutivo, está previsto para ser realizado em 30 de setembro, no circuito de Sochi.